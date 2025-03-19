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Минтруда Беларуси сообщило о зайце

Минтруда рассказало белорусам о необычном жильце.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили о зайце. Информацию вечером 19 марта опубликовал телеграм-канал ведомства.

Так, в пресс-службе Минтруда сказали о зайце.

— А у нас тут заяц. Поселился и живет возле здания Министерства на протяжении последних нескольких недель, — проинформировала пресс-служба министерства.

Кроме того, в Минтруда опубликовали фото и видео необычного жильца. В кадре живой заяц чинно сидит под голубыми елями, растущими у главного входа в министерство.

К слову, пару лет назад пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко сообщала о «новичке» на территории у Дворца Независимости в Минске. Необычным гостем тогда тоже оказался дикий заяц.

А не так уж давно посольство РФ и пресс-служба Лукашенко сказали, что «Орешник прибыл в Минск».

Между тем МИД Беларуси отреагировал на рост военных трат Евросоюза.