Минтруда Беларуси сообщило о зайце

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили о зайце. Информацию вечером 19 марта опубликовал телеграм-канал ведомства.
Так, в пресс-службе Минтруда сказали о зайце.
— А у нас тут заяц. Поселился и живет возле здания Министерства на протяжении последних нескольких недель, — проинформировала пресс-служба министерства.
Кроме того, в Минтруда опубликовали фото и видео необычного жильца. В кадре живой заяц чинно сидит под голубыми елями, растущими у главного входа в министерство.
К слову, пару лет назад пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко сообщала о «новичке» на территории у Дворца Независимости в Минске. Необычным гостем тогда тоже оказался дикий заяц.
А не так уж давно посольство РФ и пресс-служба Лукашенко сказали, что «Орешник прибыл в Минск».
Между тем МИД Беларуси отреагировал на рост военных трат Евросоюза.