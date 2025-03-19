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Роспотребнадзор сообщил о случаях кори и менингита в Ростовской области

Два случая кори и один менингита зафиксировали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в Ростовской области зафиксированы два случая заболевания корью и один случай менингита. Об этом сообщила изданию «Интерфакс» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Екатерина Ерганова.

— В текущем году в Ростовской области зарегистрировано два случая кори, из них один у ребенка и один у взрослого. Также зарегистрирован один случай заболевания менингитом, — сказала специалист.

Она отметила, что летальных случаев с начала года зарегистрировано не было. Напомним, что к началу февраля 2024 года в регионе уже было зафиксировано 160 случаев кори, тогда как за весь 2023 год их число составило 375.