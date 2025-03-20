Жители Зернограда и Аксайского района остались без воды на три дня

Жители Ольгинской станции, Старочеркасской станции, хутора Ленина, поселка Дорожный и хутора Островского будут получать воду по графику: с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. Водоснабжение в Зернограде будет осуществляться по следующему графику: с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 21:00. Для жителей города организован подвоз воды.