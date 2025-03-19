Минтруд предложил сократить список профессий для упрощенного получения ВНЖ

В ведомстве напомнили, что до апреля 2023 года иностранцы, имевшие востребованные на российском рынке труда профессии, имели право получить гражданство в упрощенном порядке. Затем эту норму закона отменили. Кроме того, приказ Минтруда, определявший перечень профессий, дававших право на получение гражданства в упрощенном порядке, был отменен.