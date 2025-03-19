Минтруд предложил сократить список профессий для упрощенного получения ВНЖ

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Список профессий, которые дают иностранным гражданам возможность получать в России вид на жительство в упрощенном порядке, может быть уменьшен с 203 до 31 профессии, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты.
Соответствующий проект приказа Минтруда РФ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
«В перечень профессий, которые позволяют квалифицированным иностранным работникам при соблюдении установленных законом требований в упрощенном порядке получать вид на жительство (ВНЖ), вошла 31 специальность… Прежде иностранным работникам была доступна возможность в упрощенном порядке получать гражданство, а сам перечень содержал 203 специальности», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в перечень войдут только инженерные и рабочие специальности узкой направленности, а также профессии аналитиков и инженеров в отдельных сферах науки.
«Преференции в части получения вида на жительство — мера точечная, адресная. Они предоставляются именно высококвалифицированным специалистам с редкими компетенциями, востребованными у конкретных работодателей. Это, например, инженер-технолог по промышленному производству пьезоэлектрических кварцевых кристаллических элементов, технолог изготовления резонатора лазерного диода, судокорпусник-ремонтник», — объяснил замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин, чьи слова приводит пресс-служба.
В ведомстве напомнили, что до апреля 2023 года иностранцы, имевшие востребованные на российском рынке труда профессии, имели право получить гражданство в упрощенном порядке. Затем эту норму закона отменили. Кроме того, приказ Минтруда, определявший перечень профессий, дававших право на получение гражданства в упрощенном порядке, был отменен.