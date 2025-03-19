В Сеченовском университете создадут инновационную онкодиагностическую платформу

«Ученые Института персонализированной онкологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова работают над созданием мультиомиксной онкодиагностической платформы нового поколения “Онкофьюжн”, включающей в себя программное обеспечение и набор реагентов для лабораторной диагностики. С ее помощью можно будет определять геномные перестройки в опухоли в одном тесте, используя при этом минимальное количество опухолевого материала. Полученные данные помогут врачам подбирать пациентам с наиболее агрессивными злокачественными новообразованиями максимально эффективное персонализированное лечение», — говорится в сообщении.