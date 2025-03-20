«Губит людей не пиво»: калининградцам предлагают проверить качество водопроводной воды

Калининградцы смогут проверить качество воды, которая течёт у них из кранов. Об этом сообщает областной «Водоканал».
В четверг, 20 марта, выездная лаборатория предприятия будет работать на территории Музея Мирового океана. Акция состоится в экспозиции «Глубина» и пройдёт с 11 до 14 часов.
«Для исследования воду из крана нужно набрать в промытую бутылку объёмом не менее 0,5 литра. Результат можно будет узнать сразу на месте. Воду проверят по четырём базовым показателям: цветности, содержанию водорода, железа и аммиака. При необходимости лаборанты прокомментируют полученные результаты. Важно: пробы воды из скважин и колодцев в рамках акции не принимаются», — сообщили в «Водоканале».
В посёлке Новое Голубево Гурьевского района у жителей трёх домов на улице Изумрудной из крана периодически идёт мутная ржавая вода. В областном «Водоканале» сообщили, что водопроводные сети в микрорайоне не стоят на балансе предприятия.