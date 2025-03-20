«Губит людей не пиво»: калининградцам предлагают проверить качество водопроводной воды

«Для исследования воду из крана нужно набрать в промытую бутылку объёмом не менее 0,5 литра. Результат можно будет узнать сразу на месте. Воду проверят по четырём базовым показателям: цветности, содержанию водорода, железа и аммиака. При необходимости лаборанты прокомментируют полученные результаты. Важно: пробы воды из скважин и колодцев в рамках акции не принимаются», — сообщили в «Водоканале».