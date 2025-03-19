АСИ начало отбор проектов по повышению качества жизни россиян

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило отбор проектов по шести темам, направленных на повышение качества жизни россиян, сообщили в пресс-службе АСИ.
«С 19 марта по 9 апреля АСИ проводит шесть отборов проектов, направленных на повышение качества жизни россиян. Темы соответствуют ключевым задачам АСИ до 2030 года: поддержка семей с детьми, благополучие людей, укрепление здоровья и помощь людям с инвалидностью», — говорится в сообщении.
Отбор проектов проводится по темам: технологии искусственного интеллекта по повышению уровня здоровья населения; превентивная медицина и персональные носимые медицинские устройства; новые технологии и ИИ в социальной поддержке; социальные услуги; помощь детям в трудной жизненной ситуации; технологии, влияющие на качество жизни людей с инвалидностью.
К участию приглашаются авторы прорывных решений среди представителей бизнеса, государственных учреждений, вузов, социальных предпринимателей и некоммерческих организаций, уточнили в пресс-службе. Лучшие проекты получат поддержку АСИ в доработке, развитии и масштабировании.