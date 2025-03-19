АСИ начало отбор проектов по повышению качества жизни россиян

«С 19 марта по 9 апреля АСИ проводит шесть отборов проектов, направленных на повышение качества жизни россиян. Темы соответствуют ключевым задачам АСИ до 2030 года: поддержка семей с детьми, благополучие людей, укрепление здоровья и помощь людям с инвалидностью», — говорится в сообщении.