Психолог успокоила тех, кто любит поговорить сам с собой

— Подобная методика позволяет структурировать мышление и лучше понять свои эмоции. У IT-специалистов, например, есть «метод резиновой уточки», когда они рассказывают свои идеи внешнему предмету. Это помогает выгрузить варианты решений, посмотреть на ситуацию с новой стороны и прийти к инсайту, — объяснила Яушева.