Психолог успокоила тех, кто любит поговорить сам с собой

Диалог с самим собой или проговаривание мыслей вслух помогает снизить уровень тревоги и не является патологией. Об этом рассказала психолог Дарья Яушева в интервью NEWS.ru.
— Подобная методика позволяет структурировать мышление и лучше понять свои эмоции. У IT-специалистов, например, есть «метод резиновой уточки», когда они рассказывают свои идеи внешнему предмету. Это помогает выгрузить варианты решений, посмотреть на ситуацию с новой стороны и прийти к инсайту, — объяснила Яушева.
Она отметила, что многие люди проговаривают сложные задачи, рассуждают вслух или комментируют свои действия. Это помогает не только структурировать мышление, но и снизить тревогу, лучше понять свои эмоции и мотивы.
— В большинстве случаев говорить с собой — это не звоночек, а здоровая привычка, — добавила психолог.