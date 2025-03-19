Reuters: Каллас предложит передать ВСУ 2 млн снарядов на саммите ЕС 20 марта

«‎Каллас заявила в среду, что она представит предложение европейским лидерам, собравшимся в четверг в Брюсселе, о поставке Украине двух миллионов единиц крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов», — говорится в сообщении источника со ссылкой на письмо Каллас.