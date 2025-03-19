Reuters: Каллас предложит передать ВСУ 2 млн снарядов на саммите ЕС 20 марта

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас предложит передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) 2 млн снарядов в ходе саммита объединения, который пройдет в четверг, 20 марта. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Каллас заявила в среду, что она представит предложение европейским лидерам, собравшимся в четверг в Брюсселе, о поставке Украине двух миллионов единиц крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов», — говорится в сообщении источника со ссылкой на письмо Каллас.
Отмечается, что при принятии инициативы киевский режим сможет получить вооружения общей стоимостью на 5 млрд евро, которые могут быть отправлены на Украину в 2025 году.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Каи Каллас, что Евросоюз не планирует прекращать поставки оружия на Украину. По словам главы дипломатии ЕС, объединение продолжает работу над программой поддержки Киева.