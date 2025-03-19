Пропавшую украинскую модель Ковальчук нашли при смерти в Дубае

Украинскую модель Марию Ковальчук, связь с которой ранее потеряли ее родные и близкие, нашли в одной из больниц Дубая в ОАЭ, сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что девушка находится в реанимации в критическом состоянии. У нее с собой не было документов и телефона. Известно, что она перенесла три операции и сейчас не может разговаривать.
Напомним, 9 марта Ковальчук познакомилась на вечеринке с двумя мужчинами, которые якобы были представителями модельного бизнеса. Позже она сообщила родителям, что останется на ночь у новых знакомых.
Через два дня она должна была вылететь в Таиланд, однако с тех пор на связь не выходила. Предварительно, девушка могла попасть в сексуальное рабство.
Ранее пропавшая в Ачинске девочка рассказала, что следовала указаниям мошенников.