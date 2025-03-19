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В Белгородской области жителей приграничья попросили временно покинуть дома

Вячеслав Гладков отметил, что как только обстановка улучшится, все смогут вернуться домой.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям приграничных территорий с рекомендацией временно покинуть свои дома ради обеспечения безопасности.

«Продолжаем подомовой обход, разговариваем с людьми. Да, мы перестраховываемся, но мы должны это сделать, чтобы люди временно покинули свои дома и обезопасили свои жизни», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что как только ситуация стабилизируется, все смогут вернуться в свои дома. Однако сейчас наиболее разумным решением будет принять превентивные меры.

Ранее Гладков заявил, что обстановка в Краснояружском районе остается сложной.