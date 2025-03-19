Считаем родинки: названо число невусов, после которого повышается риск меланомы

Ранее KP.RU сообщил, что около 4 млн россиян больны онкологическими заболеваниями, среди причин возникновения рака не последнее место занимает и генетическая. Наличие родственников с определенными видами рака не гарантирует, но в разы увеличивает шансы возникновения того же заболевания у потомков.