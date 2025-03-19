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Считаем родинки: названо число невусов, после которого повышается риск меланомы

Онколог Верисов: люди с большим числом родинок имеют высокий риск развития рака.

Источник: Комсомольская правда

Большое количество родинок на теле может говорить о высоких рисках развития рака кожи. Об этом предупредил в беседе с корреспондентом издания RuNews24.ru врач-онколог Марат Верисов.

— Люди с большим количеством родинок (более 50−100) имеют повышенный риск развития меланомы. Наличие атипичных родинок или меланомы у родственников — повышают риск развития заболевания, — рассказал доктор.

Медик призвал обращать внимание на родинки, которые увеличиваются в размерах, меняют цвет или структуру, болят, покрываются корочкой. В этом случае важно вовремя обратиться к врачу для осмотра и возможного удаления родинки.

Также важно избегать активного солнца и обязательно использовать солнцезащитные средства, советует врач.

Ранее KP.RU сообщил, что около 4 млн россиян больны онкологическими заболеваниями, среди причин возникновения рака не последнее место занимает и генетическая. Наличие родственников с определенными видами рака не гарантирует, но в разы увеличивает шансы возникновения того же заболевания у потомков.