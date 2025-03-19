Baza: в Турции начался «кастрюльный бунт» после задержания мэра Стамбула

Как отмечает Telegram-канал, ситуация является повторением протестов 2019 года. Тогда Экрем Имамоглу выиграл на выборах мэра Стамбула. Однако лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил его победу. Жители города стали стучать кастрюлями в знак протеста. В результате Экрем Имамоглу снова выиграл на выборах, а президент Турции признал его победу.