Baza: в Турции начался «кастрюльный бунт» после задержания мэра Стамбула

В Турции начался «кастрюльный бунт», жители Стамбула стучат кастрюлями и сковородками в своих квартирах в знак протеста против задержания мэра города Экрема Имамоглу, пишет Baza.
При этом некоторые жители Стамбула включают и выключают свет в квартирах.
Как отмечает Telegram-канал, ситуация является повторением протестов 2019 года. Тогда Экрем Имамоглу выиграл на выборах мэра Стамбула. Однако лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил его победу. Жители города стали стучать кастрюлями в знак протеста. В результате Экрем Имамоглу снова выиграл на выборах, а президент Турции признал его победу.
В то же время сообщалось, что после задержания мэра Стамбула люди стали выходить на улицы с турецкими флагами.