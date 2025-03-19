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Baza: в Турции начался «кастрюльный бунт» после задержания мэра Стамбула

Некоторые жители Стамбула включают и выключают свет в квартирах в знак протеста против задержания мэра города.
Источник: Аргументы и факты

В Турции начался «кастрюльный бунт», жители Стамбула стучат кастрюлями и сковородками в своих квартирах в знак протеста против задержания мэра города Экрема Имамоглу, пишет Baza.

При этом некоторые жители Стамбула включают и выключают свет в квартирах.

Как отмечает Telegram-канал, ситуация является повторением протестов 2019 года. Тогда Экрем Имамоглу выиграл на выборах мэра Стамбула. Однако лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил его победу. Жители города стали стучать кастрюлями в знак протеста. В результате Экрем Имамоглу снова выиграл на выборах, а президент Турции признал его победу.

В то же время сообщалось, что после задержания мэра Стамбула люди стали выходить на улицы с турецкими флагами.