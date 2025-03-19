Около тысячи человек собрались на протест в центре Буэнос-Айреса

В настоящее время меры безопасности значительно ужесточены. Полиция заблокировала подходы к конгрессу с помощью железных щитов и перекрыла движение на нескольких прилегающих улицах. Несмотря на это, протест проходит мирно: участники поют песни, бьют в барабаны и скандируют антиправительственные лозунги. В небе над районом летает воздушный шар с изображением фотографа, который получил серьезную травму во время предыдущих протестов и до сих пор находится в больнице. В то же время рестораны и магазины продолжают работать в обычном режиме, а у конгресса активно торгуют угощениями.