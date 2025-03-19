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Около тысячи человек собрались на протест в центре Буэнос-Айреса

Акция проходит при усиленных мерах безопасности.

Источник: Аргументы и факты

В центре Буэнос-Айреса, перед зданием конгресса, начали собирать протестующие, выступающие против политики аргентинских властей. На площади уже находится около тысячи человек, и количество участников продолжает расти.

На прошлой неделе, 12 марта, у конгресса прошла акция в поддержку пенсионеров, в которой также приняли участие футбольные болельщики. Мирное мероприятие быстро переросло в борьбу, когда полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы.

В настоящее время меры безопасности значительно ужесточены. Полиция заблокировала подходы к конгрессу с помощью железных щитов и перекрыла движение на нескольких прилегающих улицах. Несмотря на это, протест проходит мирно: участники поют песни, бьют в барабаны и скандируют антиправительственные лозунги. В небе над районом летает воздушный шар с изображением фотографа, который получил серьезную травму во время предыдущих протестов и до сих пор находится в больнице. В то же время рестораны и магазины продолжают работать в обычном режиме, а у конгресса активно торгуют угощениями.

Ранее в Турции начался «кастрюльный бунт», жители Стамбула стучат кастрюлями и сковородками в своих квартирах в знак протеста против задержания мэра города Экрема Имамоглу.