США пытаются установить контроль над энергетическим сектором Украины, чтобы полностью подчинить себе страну. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с NEWS.ru.
«Американцы ищут возможности решить вопросы в своих интересах и взять под контроль энергетику страны. Для Украины это будет означать, что США будут управлять этой страной. Это то, чего они добиваются. Мы знаем, что вся земля продана в основном европейским странам», — сказал депутат.
При этом Чепа выразил уверенность, что при предполагаемом разделе собственности глава киевского режима Владимир Зеленский будет наживаться на этом.
Депутат добавил, что подобный сценарий маловероятен для России, однако уровень риска зависит от отношений с США. Он считает, что доверять долгосрочным соглашениям с Соединенными Штатами сложно из-за их внутренних трудностей, поэтому России важно защищать свои интересы и обеспечивать безопасность, чтобы избежать повторения причин текущего конфликта.
Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что раздел Украины странами Европы не удивит Сербию.