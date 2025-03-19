«Вся земля уже продана»: в Госдуме высказались о судьбе территорий Украины

«Американцы ищут возможности решить вопросы в своих интересах и взять под контроль энергетику страны. Для Украины это будет означать, что США будут управлять этой страной. Это то, чего они добиваются. Мы знаем, что вся земля продана в основном европейским странам», — сказал депутат.