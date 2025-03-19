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Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития 4,1 миллиарда рублей

Экс-руководители Курской корпорации развития выплатят в пользу государства более 4,1 миллиарда рублей по решению Ленинского районного суда города Курска. Об этом сообщается в telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Причиной уголовного дела стали некачественные бетонные сооружения для защиты региона.

Экс-руководители Курской корпорации развития выплатят в пользу государства более 4,1 миллиарда рублей по решению Ленинского районного суда города Курска. Об этом сообщается в telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

«19 марта Ленинский районный суд рассмотрел в закрытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Генеральной прокуратуры к девяти физическим лицам и восьми организациям о взыскании денежных средств в доход государства. Иск генпрокуратуры к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой, Юрия Бессонова и другим лицам, а также организациям о взыскании свыше 4,1 млрд рублей был удовлетворен», — сообщается в канале.

Уголовное дело было начато из-за некачественных бетонных пирамид, установленных в приграничных районах для защиты региона. Заказчиком работ по их установке выступала Корпорация развития Курской области (КРКО).