Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития 4,1 миллиарда рублей

«19 марта Ленинский районный суд рассмотрел в закрытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Генеральной прокуратуры к девяти физическим лицам и восьми организациям о взыскании денежных средств в доход государства. Иск генпрокуратуры к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой, Юрия Бессонова и другим лицам, а также организациям о взыскании свыше 4,1 млрд рублей был удовлетворен», — сообщается в канале.