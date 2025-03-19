Сергей Жуков: стараюсь воспитывать детей на советском кинематографе

Сергей Жуков рассказал, как воспитывает своих детей. Артист посетил премьеру фильма «Ждун», в нем он выступил в качестве музыкального продюсера.
Солист группы «Руки вверх!» признался, что старается привить детям любовь к советскому кинематографу.
Все эти фильмы он сам смотрел в детстве и любил их, теперь эти же ценности он хочет передать подрастающему поколению. Артист отметил, что в этих картинах заложены правильные мысли и на них можно учиться.
— Я рекомендую всем подросткам смотреть классику советского кинематографа, фильмы СССР. Хотя мои дети и называют их старыми и не очень красиво покрашенными, не очень цветными, — говорит артист газете Zhizn.
Но знаменитый родитель пока не намерен опускать руки, он верит, что со временем пятеро его детей оценят советское кино. Пока же современные яркие картины привлекают их гораздо больше.