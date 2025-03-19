Белый дом: Трамп хочет отставки судьи, запретившего его указ о депортации

Американский лидер Дональд Трамп хочет отставки судьи, который запретил исполнение его указа о принудительной депортации нелегалов, совершивших преступления, заявила пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Каролин Левитт.
«Президент ясно дал понять, что считает, что этого судью следует отправить в отставку. Он сказал, что уважает председателя Верховного суда и ждёт от инстанции реакции на действия этих судей, которые подрывают авторитет своей ветви власти у нас», — сказала она.
Заявление прозвучало в ходе брифинга.
Левитт отметила, что «две трети» запретов американских судей в отношении решений главы Белого дома в XXI веке касались указов Трампа.
«92 процента — судьями, которых назначили демократы. Это согласованные усилия “леваков”, которым не нравится этот президент, и они пытаются замедлить реализацию его повестки», — уточнила она.
Ранее сообщалось, что Трамп призовёт мигрантов в Соединённых Штатах «самодепортироваться» через приложение.