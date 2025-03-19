Врач рассказала о заболеваниях, связанных с курением вейпов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Любителям вейпов стоит опасаться целого ряда связанных с курением заболеваний — VAPI, они быстро прогрессируют и часто требуют искусственной вентиляции легких, а проявляться могут как легочными, так и желудочно-кишечными симптомами, рассказала РИА Новости пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.
«С накопленным в этой области опытом появилось новое определение, характеризующее группу заболеваний легких, вызванных потреблением вейпов и электронных сигарет. VAPI, заболевание легких, связанное с вейпингом, — это синдром, проявляющийся легочными или комбинированными легочными, желудочно-кишечными симптомами и системным поражением, быстро прогрессирующими и приводящими к дыхательной недостаточности, часто требующей искусственной вентиляции легких», — сказала Гамбарян.
Она уточнила, что известны несколько видов поражения легких, связанных с вейпингом: например, пневмония с плевритом, организующаяся пневмония, которая в течение месяца приводит к дыхательной недостаточности и к искусственной вентиляции легких, микоплазменная пневмония и инфекционный бронхиолит.
Заболевания поражают в первую очередь молодых вейперов, предупредила Гамбарян.