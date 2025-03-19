Врач рассказала о заболеваниях, связанных с курением вейпов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Любителям вейпов стоит опасаться целого ряда связанных с курением заболеваний — VAPI, они быстро прогрессируют и часто требуют искусственной вентиляции легких, а проявляться могут как легочными, так и желудочно-кишечными симптомами, рассказала РИА Новости пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.