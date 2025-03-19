Гладков поручил продолжать выплату зарплаты работникам в приграничье

БЕЛГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил руководителям предприятий и организаций Краснояружского района продолжать выплату заработной платы работникам до 24 марта 2025 года, независимо от их местонахождения и участия в рабочем процессе.
«Руководителям предприятий и организаций Краснояружского района продолжать выплату заработной платы до 24 марта 2025 года включительно работникам, независимо от их местонахождения и участия в рабочем процессе», — написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба.
Также, как подчеркнул губернатор, оперштаб принял решение обязать руководителей сельхозпредприятий в приграничной 15-километровой зоне приобрести бронированный транспорт с РЭБ для безопасной перевозки сотрудников на работу.