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Гладков поручил продолжать выплату зарплаты работникам в приграничье

Гладков поручил продолжать выплату зарплаты работникам Краснояружского района.

БЕЛГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил руководителям предприятий и организаций Краснояружского района продолжать выплату заработной платы работникам до 24 марта 2025 года, независимо от их местонахождения и участия в рабочем процессе.

«Руководителям предприятий и организаций Краснояружского района продолжать выплату заработной платы до 24 марта 2025 года включительно работникам, независимо от их местонахождения и участия в рабочем процессе», — написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба.

Также, как подчеркнул губернатор, оперштаб принял решение обязать руководителей сельхозпредприятий в приграничной 15-километровой зоне приобрести бронированный транспорт с РЭБ для безопасной перевозки сотрудников на работу.