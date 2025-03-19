Гладков поручил продолжать выплату зарплаты работникам в приграничье

«Руководителям предприятий и организаций Краснояружского района продолжать выплату заработной платы до 24 марта 2025 года включительно работникам, независимо от их местонахождения и участия в рабочем процессе», — написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба.