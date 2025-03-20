Что можно и нельзя делать в Павлов день 20 марта, который называют Капельник

Православная церковь 20 марта вспоминает святых Павла Препростого и Павла Исповедника. В народе принято отмечать Павлов день. Но есть еще одно название — Капельник. Все дело в том, что с указанной даты начинается обильная капель.
Что нельзя делать 20 марта.
День не подходит для того, чтобы пересаживать цветы. Предки верили, что они не приживутся. Не следует ругаться, ссориться, провоцировать конфликты, так как отношения восстановить будет сложно. Запрещено игнорировать близких людей.
Что можно делать 20 марта.
По традиции, 20 марта занимались бытовыми делами, проводили генеральную уборку, перебирали вещи. К слову, в указанную дату влюбленным следует признаться в своих чувствах. А еще нужно обязательно загадать желание, которое, как отмечается, сбудется.
Согласно приметам, про холодное лето узнавали, если ласточки вили гнезда на южной стороне. Вместе с тем южный ветер говорит о том, что лето выдастся теплым.
Тем временем синоптики сказали о резком потеплении до +16 градусов в Беларуси 21 марта.
Кстати, Минтруда сказало, могут ли уволить за прогул в Беларуси.
А еще Минздрав Беларуси сказал про спасение пожилой женщины с инсультом после обращения в чат-бот: «Внучка не понимала, что делать».