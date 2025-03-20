Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио объяснил решение США нормализовать отношения с КНР: «Было бы безответственно этого не делать»

Марко Рубио: История 21 века будет разворачиваться вокруг отношений США и Китая.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон и Пекин планируют восстановить отношения. Соединенные Штаты не хотят зависеть от Китая, однако без должного взаимодействия сторон тоже не обойтись. Такое мнение высказал в интервью Salem News Channel американский государственный секретарь Марко Рубио.

Он считает, что события будут развиваться на протяжении долгого времени. По словам Марко Рубио, было бы безответственно не пытаться возобновить сотрудничество Вашингтона с Пекином.

«Полагаю, история 21 века развернется вокруг того, что будет происходить между США и Китаем», — заявил Марко Рубио.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что планирует поспособствовать развитию отношений между США и Китаем. Переговоры уже ведутся. Американские и китайские представители беседуют на предмет возобновления сотрудничества.