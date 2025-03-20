Рубио объяснил решение США нормализовать отношения с КНР: «Было бы безответственно этого не делать»

Вашингтон и Пекин планируют восстановить отношения. Соединенные Штаты не хотят зависеть от Китая, однако без должного взаимодействия сторон тоже не обойтись. Такое мнение высказал в интервью Salem News Channel американский государственный секретарь Марко Рубио.
Он считает, что события будут развиваться на протяжении долгого времени. По словам Марко Рубио, было бы безответственно не пытаться возобновить сотрудничество Вашингтона с Пекином.
«Полагаю, история 21 века развернется вокруг того, что будет происходить между США и Китаем», — заявил Марко Рубио.
Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что планирует поспособствовать развитию отношений между США и Китаем. Переговоры уже ведутся. Американские и китайские представители беседуют на предмет возобновления сотрудничества.