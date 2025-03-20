Новые правила призыва на срочную службу в России: что изменится с 1 апреля

Госдума России (ГД РФ) одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий призывать в армию в течение года на основании одного решения призывной комиссии, даже если военкомат изначально этого не сделал. Об этом говорится в карточке документа на сайте нижней палаты российского парламента.
Соответствующие поправки предполагается ввести в ст. 28 и 29 закона «О воинской обязанности и военной службе».
Законопроект также предусматривает возможность формирования одной призывной комиссии для городов федерального значения, а также для двух и более муниципальных районов, муниципальных и городских округов, наряду с решением о повторном призыве.
Законопроект был представлен на рассмотрение Госдумы 13 февраля группой депутатов под руководством председателя комитета по обороне Андрея Картаполова. По мнению авторов законопроекта, подобные меры улучшат эффективность призыва и сократят число сотрудников, занимающихся организацией призыва граждан на военную службу.
Новые правила планируется ввести с 1 января 2025 года. При этом положения о выполнении решения о призыве на военную службу в течение года могут затронуть осенний призыв 2024 года. Согласно документу, эти правила «также распространяются на решения о призыве на военную службу, принятые призывными комиссиями (призывными комиссиями субъектов РФ) в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года».
Законопроект также предусматривает возможность формирования единой призывной комиссии для городов федерального значения, а также для двух и более муниципальных районов, муниципальных и городских округов.
Как поясняют депутаты в сопроводительной записке, ключевыми критериями для создания такой комиссии станут «транспортная доступность, оснащение призывных пунктов необходимым оборудованием и их пропускная способность».
Уточняется, что подобное поспособствует уменьшению числа должностных лиц, включая врачей-специалистов, задействованных в процессе призыва граждан на военную службу, а также повышению его эффективности.
Накануне Госдума РФ приняла в I чтении проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области. Уточняется, что законопроект предполагает расширение статуса ветерана боевых действий, включив в него не только участников специальной военной операции на Украине, но и военнослужащих, защищающих Курскую область.