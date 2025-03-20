Новые правила призыва на срочную службу в России: что изменится с 1 апреля

Новые правила планируется ввести с 1 января 2025 года. При этом положения о выполнении решения о призыве на военную службу в течение года могут затронуть осенний призыв 2024 года. Согласно документу, эти правила «также распространяются на решения о призыве на военную службу, принятые призывными комиссиями (призывными комиссиями субъектов РФ) в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года».