Секс-синьоры: янычар Джан Яман и танцующая Памела Андерсон

Где старая-добрая пуританская Америка ушла в прошлое, а на смену ей пришла развратная и веселая. Где каждый впал в эйфорию и упивается ей. Но каждая эйфория заканчивается депрессией — «Великой депрессией». Спектакль погружает в атмосферу 1929 года: шумного, веселого, драйвового, последнего перед общественной и личностной трагедией и, конечно, шекспировскими страстями. Если вы уверены, что видели «Ромео и Джульетту», если вы абсолютно точно знаете про что эта пьеса — приходите, театру «МЕЛ» есть, чем вас удивить.