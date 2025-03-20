Bully и получше: стоит ли слушать новый альбом Канье Уэста

К слову, сам Уэст, похоже, так и не определился в своем отношении к ИИ: признаваясь в значимости роли своего «соучастника», Йе тут же добавляет: «Ненавижу ИИ». И грозится продолжить работу над пластинкой. Решение выпустить неготовую работу — вполне в его стиле. Нечто подобное мы наблюдали и с Vultures, и с Donda. Нюанс в том, что тогда Канье все-таки ограничивался публичными прослушиваниями, откуда запись потом разлеталась по Сети — как бы вопреки воле создателя (на самом деле он едва ли был против). Теперь же он сознательно, собственноручно выкидывает промежуточный результат в соцсеть X, нарочито игнорируя стриминги и все привычные маркетинговые стратегии. В этом, конечно, читается еще одно проявление неадекватности. А с другой стороны, разве не интересно посмотреть на творческий продукт в процессе его становления, тем более если явных следов поспешности, небрежности тут нет?