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Хостел полыхает на востоке Москвы, пожар уже забрал жизнь одного человека

Пожар произошёл в хостеле на Амурской улице в московском районе Гольяново, стало известно SHOT. Трагедия унесла жизнь одного человека, ещё один постоялец отделался травмами и был госпитализирован.

Источник: Life.ru

Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что огонь охватил второй этаж здания, где оказались заблокированы трое. Прибывшие на место ЧП пожарные спасли пятерых человек, ещё один был признан погибшим.

Пожар в хостеле. Видео © Telegram / SHOT.

Сотрудники МЧС продолжают вести борьбу с огнём. Причины возгорания в настоящий момент не установлены. Среди возможных версий — короткое замыкание или неосторожное обращение с огнём.

Смертельный пожар ранее произошёл в Башкортостане, его жертвами стали пятеро маленьких детей. Следком возбудил по факту произошедшего уголовное дело.