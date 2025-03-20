Хостел полыхает на востоке Москвы, пожар уже забрал жизнь одного человека

Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что огонь охватил второй этаж здания, где оказались заблокированы трое. Прибывшие на место ЧП пожарные спасли пятерых человек, ещё один был признан погибшим.
Пожар в хостеле. Видео © Telegram / SHOT.
Сотрудники МЧС продолжают вести борьбу с огнём. Причины возгорания в настоящий момент не установлены. Среди возможных версий — короткое замыкание или неосторожное обращение с огнём.
Смертельный пожар ранее произошёл в Башкортостане, его жертвами стали пятеро маленьких детей. Следком возбудил по факту произошедшего уголовное дело.