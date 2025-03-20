Календарь на 20 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Преподобный Павел Препростой жил в IV веке и был известен своим простосердечием и незлобием. За глубокую смиренность и простоту он получил свое прозвище. Павел был женат, но, узнав о неверности супруги, оставил ее и удалился в пустыню к преподобному Антонию Великому. Павлу было уже 60 лет, и святой Антоний сперва не принял его, сочтя неспособным к тяжелой отшельнической жизни. Однако Павел проявил настойчивость, заявив, что скорее умрет, чем уйдет. В итоге Антоний принял его, и Павел стал его учеником, проявив себя как добросовестный и трудолюбивый монах.