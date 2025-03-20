С экс-руководителей Корпорации развития Курской области взыскали 4,1 млрд руб

Ленинский районный суд Курска по заявлению Генпрокуратуры обязал девять физических лиц и восемь организаций, включая бывших руководителей Корпорации развития Курской области, выплатить 4,1 млрд рублей. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судебной системы региона в разговоре с ТАСС.