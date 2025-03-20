Орбан: Европа развалится на глазах, если не заменить либералов в ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что если у власти в Европейском союзе останутся либералы, то Европа «развалится на глазах».
«Прогрессивные расположились в Брюсселе. Если мы этого не изменим, Европа скоро развалится на наших глазах. Европе требуется новое руководство», — заявил он.
Заявление прозвучало в ходе церемонии вручения премии Яноша Хуньяди итальянскому вице-премьеру Маттео Сальвини.
Орбан добавил, что в Европе необходимо провести «чистки» по образцу тех, которые происходят в Соединённых Штатах.
«Наша общая задача — восстановить Европу наций, мы должны вернуть права, которые были незаконно отняты у наших народов в последние годы», — отметил он.
Ранее Орбан заявил, что устранит политических соперников, судей, СМИ и НПО, назвав их «клопами», которые кормились из «коррумпированных» зарубежных фондов.