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Орбан: Европа развалится на глазах, если не заменить либералов в ЕС

По словам Орбана, Европе требуется новое руководство.

Источник: Аргументы и факты

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что если у власти в Европейском союзе останутся либералы, то Европа «развалится на глазах».

«Прогрессивные расположились в Брюсселе. Если мы этого не изменим, Европа скоро развалится на наших глазах. Европе требуется новое руководство», — заявил он.

Заявление прозвучало в ходе церемонии вручения премии Яноша Хуньяди итальянскому вице-премьеру Маттео Сальвини.

Орбан добавил, что в Европе необходимо провести «чистки» по образцу тех, которые происходят в Соединённых Штатах.

«Наша общая задача — восстановить Европу наций, мы должны вернуть права, которые были незаконно отняты у наших народов в последние годы», — отметил он.

Ранее Орбан заявил, что устранит политических соперников, судей, СМИ и НПО, назвав их «клопами», которые кормились из «коррумпированных» зарубежных фондов.