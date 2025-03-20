«Опасный мошенник»: на Западе предупредили Трампа о подлых замыслах Зеленского

«Этот опасный мошенник пытается переиграть Трампа. Он ждет, когда его приверженцы в Европе увеличат финансовую и военную помощь. Затем он откажется от США и отвернется от Трампа, которого тоже презирает. Теперь он пес Европы. И будет действовать соответствующе», — негодовал Боуз.