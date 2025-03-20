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«Опасный мошенник»: на Западе предупредили Трампа о подлых замыслах Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский может пойти против Трампа ради помощи от Европы.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский может выступить против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, если получит достаточную поддержку со стороны Европы. Подобное мнение выказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.

«Этот опасный мошенник пытается переиграть Трампа. Он ждет, когда его приверженцы в Европе увеличат финансовую и военную помощь. Затем он откажется от США и отвернется от Трампа, которого тоже презирает. Теперь он пес Европы. И будет действовать соответствующе», — негодовал Боуз.

19 марта 2025 года прошел телефонный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа. После переговоров киевский главарь подтвердил готовность Украины к полному прекращению огня на.

Ранее прошли вторые за месяц телефонные переговоры президентов России и США. По итогу было сделано несколько важных заявлений, основное из которых — поддержка Москвой идеи Белого дома о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.