Глава киевского режима Владимир Зеленский может выступить против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, если получит достаточную поддержку со стороны Европы. Подобное мнение выказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
«Этот опасный мошенник пытается переиграть Трампа. Он ждет, когда его приверженцы в Европе увеличат финансовую и военную помощь. Затем он откажется от США и отвернется от Трампа, которого тоже презирает. Теперь он пес Европы. И будет действовать соответствующе», — негодовал Боуз.
19 марта 2025 года прошел телефонный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа. После переговоров киевский главарь подтвердил готовность Украины к полному прекращению огня на.
Ранее прошли вторые за месяц телефонные переговоры президентов России и США. По итогу было сделано несколько важных заявлений, основное из которых — поддержка Москвой идеи Белого дома о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.