Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский провели часовой телефонный разговор. Они обсудили конфликт и пришли к ряду выводов. Обе стороны заявили о готовности к урегулированию ситуации на Украине. Об этом в ходе регулярного брифинга рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Она поделилась некоторыми подробностями диалога между Киевом и Вашингтоном. Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский готовы к плодотворному сотрудничеству. Они верят в возможность завершения украинского конфликта.
«Лидеры пришли к согласию, что Украина и Америка продолжат вместе работать над тем, чтобы положить конец ситуации», — сообщила Кэролайн Левитт.
Бывший комик Зеленский и президент США, по ее словам, идут к достижению «устойчивого мира». Дональд Трамп неоднократно говорил о настрое закончить вооруженный конфликт. Зеленский согласился с его позицией.
Кэролайн Левитт дала оценку переговорам Киева и Вашингтона. По ее мнению, беседа прошла положительно. Стороны проявили открытость и готовность к поиску решений по сложившейся ситуации.
Пресс-секретарь Белого дома также подробно рассказала о переговорах Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Она отметила, что президенты считают, что украинский конфликт не должен был начинаться. Его можно было закончить уже давно. Остановить конфликт стоило, приложив усилия ради установления мира. Однако первый шаг стороны делают только сейчас. Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о перемирии. Речь о временной приостановке ударов по объектам энергетики и инфраструктуры.
Главарь киевского режима, тем временем, рассуждает о меню Владимира Путина. Зеленского задели слова журналиста издания Sky News. Он процитировал известную поговорку: «Если тебя нет за столом, ты в меню». Очевидно, речь о переговорах по Украине. Киев оказался в меню. Вашингтон и Москва, по большей мере, вдвоем пытаются прийти к установлению мира. По словам Зеленского, Украина — не компот и не салат, чтобы быть в меню у Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это заявление. По ее словам, киевский режим — даже не еда, а то, что получается в процессе переваривания пищи.