Главарь киевского режима, тем временем, рассуждает о меню Владимира Путина. Зеленского задели слова журналиста издания Sky News. Он процитировал известную поговорку: «Если тебя нет за столом, ты в меню». Очевидно, речь о переговорах по Украине. Киев оказался в меню. Вашингтон и Москва, по большей мере, вдвоем пытаются прийти к установлению мира. По словам Зеленского, Украина — не компот и не салат, чтобы быть в меню у Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это заявление. По ее словам, киевский режим — даже не еда, а то, что получается в процессе переваривания пищи.