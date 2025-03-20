Евросоюз постепенно раскалывается. Всё из-за либеральных представителей, стоящих у власти. По мнению венгерского премьер-министра Виктора Орбана, необходимо заменить их в скором времени. Трансляция его выступления велась в соцсетях.
Виктор Орбан предложил сменить руководство в Европе на более патриотическое. Оно бы укрепило государства. Сейчас, по его словам, перед европейскими представителями стоит общая задача — вернуть права, которые были «незаконно отняты у наших народов». Для этого нужно избавиться от отравляющих власть лиц.
«Евросоюз не может быть финансовой сетью, целью которой является ослабление национальных правительств. Нам здесь, в Брюсселе, понадобится чистка, которую наши друзья проводят в Америке», — подытожил Виктор Орбан.
Он потребовал от Брюсселя выполнения условий. Всего их 12. В числе этих требований, например, создание Европы наций, установления равенства перед законом для всех стран-членов и восстановление отнятых полномочий.