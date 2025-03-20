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Венгерский премьер Орбан: Европа скоро развалится на глазах из-за либералов

Орбан заявил о развале ЕК и ЕП из-за «агентов Сороса» и «коррумпированных лоббистов».

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз постепенно раскалывается. Всё из-за либеральных представителей, стоящих у власти. По мнению венгерского премьер-министра Виктора Орбана, необходимо заменить их в скором времени. Трансляция его выступления велась в соцсетях.

Виктор Орбан предложил сменить руководство в Европе на более патриотическое. Оно бы укрепило государства. Сейчас, по его словам, перед европейскими представителями стоит общая задача — вернуть права, которые были «незаконно отняты у наших народов». Для этого нужно избавиться от отравляющих власть лиц.

«Евросоюз не может быть финансовой сетью, целью которой является ослабление национальных правительств. Нам здесь, в Брюсселе, понадобится чистка, которую наши друзья проводят в Америке», — подытожил Виктор Орбан.

Он потребовал от Брюсселя выполнения условий. Всего их 12. В числе этих требований, например, создание Европы наций, установления равенства перед законом для всех стран-членов и восстановление отнятых полномочий.