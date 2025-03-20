Венгерский премьер Орбан: Европа скоро развалится на глазах из-за либералов

Виктор Орбан предложил сменить руководство в Европе на более патриотическое. Оно бы укрепило государства. Сейчас, по его словам, перед европейскими представителями стоит общая задача — вернуть права, которые были «незаконно отняты у наших народов». Для этого нужно избавиться от отравляющих власть лиц.