CBS: первая с 2022 года смертная казнь состоялась в Аризоне

В Аризоне власти привели в исполнение смертный приговор 53-летнему Аарону Ганчесу, осужденному за убийство. Это первый случай казни в штате с 2022 года. Об этом информирует телеканал CBS.
«Мужчина 53 лет, осужденный за убийство, был казнен путем введения смертельной инъекции в Аризоне в среду, это первая казнь в этом юго-западном штате США за более чем два года», — следует из сообщения.
По информации телеканала, Ганчес, который отказался от юридических попыток отменить казнь и не произнес последнего слова, был приговорен к смертной казни за убийство бывшего мужа своей подруги Теда Прайса в 2002 году.
Ранее в штате Луизиана Джесси Хоффмана-младшего приговорили к смертной казни. При этом заключенный попросил применить к нему более гуманный способ умерщвления: расстрелять или сделать смертельную инъекцию.