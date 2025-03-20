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Врач рассказала, какая поза при сидячей работе будет лучшей при варикозе

Флеболог Баркинхоева: ходьба при варикозе предпочтительнее отдыха лежа.

Источник: Комсомольская правда

Варикоз — это не повод отказываться от физической активности. Однако есть нюансы, которые важно учитывать. Об этом KP.RU рассказала флеболог, сосудистый хирург, врач высшей категории Тамара Баркинхоева.

— Ходьба безусловно предпочтительнее отдыха лежа. При большинстве сосудистых заболеваний, включая варикоз, актуальна фраза «движение — это жизнь», — отметила специалист.

По словам медика, приседания тоже можно выполнять, но без утяжелителей и в компрессионном трикотаже. При этом важно соблюдать правильную технику. Категорических противопоказаний к физическим нагрузкам при варикозе как таковых нет.

Тем, кто много сидит на работе, врач рекомендует носить компрессионные чулки, держать ноги в вытянутом положении и немного приподнимать их, например, поставив на подставку. Полезно использовать массажные мячики для стоп и делать небольшие разминки каждые полтора часа.