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Independent: Британия готовится отправить на Украину резервистов спезназа

Спецназ Британии привели в готовность для отправки на Украину.

Источник: Аргументы и факты

Британский спецназ приведён в готовность для отправки на Украину, информирует The Independent.

В материале сказано, что речь идёт о «миротворческой миссии».

«На прошлой неделе в командный центр военного планирования Британии были направлены директивы о начале процесса развёртывания персонала и ресурсов», — говорится в публикации.

По данным британского издания, спецназ привели в состояние готовности для того, чтобы «обеспечить исправность» военной техники «до получения уведомления о возможной отправке на Украину».

Кроме того, авторы материала уточнили, что приказ касается и спецназовцев-резервистов.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Кир Стармер планирует разместить на Украине свыше десяти тысяч военнослужащих из западных государств в качестве миротворцев.

По данным The Times, Британия планирует «бессрочное» развёртывание миротворцев на Украине.