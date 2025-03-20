Independent: Британия готовится отправить на Украину резервистов спезназа

Британский спецназ приведён в готовность для отправки на Украину, информирует The Independent.
В материале сказано, что речь идёт о «миротворческой миссии».
«На прошлой неделе в командный центр военного планирования Британии были направлены директивы о начале процесса развёртывания персонала и ресурсов», — говорится в публикации.
По данным британского издания, спецназ привели в состояние готовности для того, чтобы «обеспечить исправность» военной техники «до получения уведомления о возможной отправке на Украину».
Кроме того, авторы материала уточнили, что приказ касается и спецназовцев-резервистов.
Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Кир Стармер планирует разместить на Украине свыше десяти тысяч военнослужащих из западных государств в качестве миротворцев.
По данным The Times, Британия планирует «бессрочное» развёртывание миротворцев на Украине.