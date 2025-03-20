«Мы рады и счастливы вернуться на родную землю»: возвращенные из плена бойцы выразили благодарность Владимиру Путину

«Хотел бы от себя лично и от всех военнопленных выразить благодарность и признательность, в первую очередь, Владимиру Владимировичу Путину за возможность вернуться на нашу Родину, а также всему Минобороны Российской Федерации. Мы все рады и счастливы вернуться наконец-то на родную землю, к своим семьям и близким», — сказал один из бойцов ВС России.