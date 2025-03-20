«Мы рады и счастливы вернуться на родную землю»: возвращенные из плена бойцы выразили благодарность Владимиру Путину

Военные Вооруженных Сил России, попавшие в плен к украинским боевикам, наконец вернулись на Родину. Их эмоции сложно передать словами. Они рады и счастливы вновь вступить на российскую землю. Кадры с освобожденными бойцами РФ публикует Министерство обороны России.
Солдаты поблагодарили главу государства Владимира Путина за освобождение. Они также выразили признание Минобороны РФ. Бойцы были признательны всему народу за поддержку и веру. Вернувшиеся солдаты уже успели позвонить родным и обрадовать приездом на Родину.
«Хотел бы от себя лично и от всех военнопленных выразить благодарность и признательность, в первую очередь, Владимиру Владимировичу Путину за возможность вернуться на нашу Родину, а также всему Минобороны Российской Федерации. Мы все рады и счастливы вернуться наконец-то на родную землю, к своим семьям и близким», — сказал один из бойцов ВС России.
Обмен пленными состоялся 19 марта. Он происходил по формуле 175 на 175. Российские бойцы сначала прибыли в Белоруссию, а позже — в Россию. Здесь они также пройдут необходимое лечение.