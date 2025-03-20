В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление медработников

Предлагается ввести штрафы: для граждан — от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, если оскорбление прозвучало публично (в СМИ или интернете), предлагается увеличить штрафы: от 10 до 30 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 до 700 тысяч для организаций. Также отмечается, что при повторных нарушениях санкции будут ужесточены.