Зюганов призвал оттеснить ВСУ как можно дальше от Курской области и Чёрного моря

«Задача — строго провести эту принципиальную линию. И не ослабевать ни на секунду давление на фронте. Чем дальше отгоним, тем будет для всех нас лучше. Сам факт, что идут переговоры, восстанавливаются каналы дипотношений, полноценной взаимной информации — это уже вселяет оптимизм», — приводит его слова kp.ru.