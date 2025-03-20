«Жаль, что я не убил больше»: подросток мечтал застрелить 30 детей после жестокой расправы над родителями

Подросток начал свою жестокую расправу 13 сентября 2024 года, выстрелив в голову своей 48-летней матери и своим братьям и сёстрам 16 лет и 13 лет в своём доме. Тела были найдены в луже крови, лицом вниз, рядом с книгой под названием «Как убить свою семью».