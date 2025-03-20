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«Жаль, что я не убил больше»: подросток мечтал застрелить 30 детей после жестокой расправы над родителями

DM: в США подросток жестоко убил свою семью и мечтал расстрелять 30 детей.

Источник: Комсомольская правда

Подросток, который стремился стать «самым известным убийцей в истории», совершил расстрел своей семьи, а затем задумал организовать стрельбу в своей бывшей школе. Об этом сообщает Daily Mail.

18-летний Николас Проспер воспользовался ужасающей лазейкой в законах об оружии, чтобы приобрести дробовик и 100 патронов. Для этого он использовал поддельную лицензию на огнестрельное оружие, которую сам же и изготовил.

Подросток начал свою жестокую расправу 13 сентября 2024 года, выстрелив в голову своей 48-летней матери и своим братьям и сёстрам 16 лет и 13 лет в своём доме. Тела были найдены в луже крови, лицом вниз, рядом с книгой под названием «Как убить свою семью».

Стрелок намеревался совершить преступление в бывшей школе, однако его планы были прерваны, когда мимо проезжала полицейская машина и остановилась. Одетый в ярко-чёрный спортивный костюм, напоминающий наряд Умы Турман в фильме «Убить Билла», парень сразу привлёк внимание полицейских.

При задержании у парня было обнаружено 33 патрона. Суд установил, что у него было не диагностированное расстройство аутистического спектра (РАС), однако его действия нельзя объяснить этим диагнозом.

На предыдущем слушании Проспер признал себя виновным в убийствах, а также в хранении дробовика, который мог представлять опасность для окружающих. Приговор будет вынесен в ближайшее время.

Ранее стало известно о случае, когда мужчина зарезал свою жену и детей в центре города. Суд постановил перезахоронить убитую отцом-бизнесменом семью отдельно от убийцы.