Суд обязал экс-глав Корпорации развития Курской области вернуть 4,1 млрд рублей

Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Служители Фемиды поддержали требования прокуратуры. Также с ответчиков взыскана госпошлина в размере 900 тысяч рублей.
«Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой и другим лицам, а также организациям о взыскании свыше 4,1 млрд рублей», — рассказали в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области.
Уголовное дело в связи с мошенничеством при производстве и поставке «зубов дракона» для установки фортификационных линий было возбуждено в Курской области 12 марта. По данным МВД, фигуранты поставили «зубы дракона» плохого качества. Их прочность оказалась вдвое ниже затребованной.