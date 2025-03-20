ФСБ опубликовала архивы о зверствах укронацистов в Днепропетровской области

ФСБ России обнародовала архивные материалы, раскрывающие факты массовых зверских убийств детей, женщин и пожилых людей украинскими пособниками немецко-фашистских захватчиков в Днепропетровской области во время Великой Отечественной войны. Соответствующие материалы оказались в распоряжении ТАСС.
Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, среди документов представлены спецсообщения начальника Управления контрразведки «Смерш» 3-го Украинского фронта Военному совету 3-го Украинского фронта от февраля 1944 года.
Так, в опубликованных материалах содержится имя Петра Ивашутина, который отправил Военному совету 3-го Украинского фронта специальное сообщение о преступлениях, совершенных украинскими полицейскими.
«31 мая 1942 года немецко-фашистскими оккупационными властями был организован в с. Ново-Проскуровка расстрел 147 чел. советских граждан еврейской национальности, проживавших в селе Ново-Проскуровка и близлежащих еврейских национальных поселков № 8, 13 и 14», — говорится в тексте материалов.
Агентство также передает, что среди задержанных особой жестокостью отличался полицейский из села Ново-Проскуровка Александр Мозговой, который создал себе образ «палача полиции».
Ранее ФСБ опубликовала архивные документы о массовых зверствах, которые были совершены латвийскими карателями из СС.