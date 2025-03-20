ФСБ опубликовала архивы о зверствах укронацистов в Днепропетровской области

«31 мая 1942 года немецко-фашистскими оккупационными властями был организован в с. Ново-Проскуровка расстрел 147 чел. советских граждан еврейской национальности, проживавших в селе Ново-Проскуровка и близлежащих еврейских национальных поселков № 8, 13 и 14», — говорится в тексте материалов.