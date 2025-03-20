Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австрии сообщили о готовности стать площадкой для переговоров Москвы и Киева

По словам министра Австрии, Вена может стать площадкой для переговоров делегаций из России и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Австрия выступает в качестве государства с относительно нейтральной позицией по украинскому конфликту. В связи с этим Вена может стать площадкой для проведения переговорного процесса. Об этом сообщила новый министр по европейским делам Австрии Беате Майнль-Райзингер.

Она отметила готовность Вены к принятию членов делегаций из России и Украины. Москва и Киев могут побеседовать на территории Австрии. Государство всегда было готово предоставить площадку. Страна выступает за урегулирование конфликта на Украине.

При этом один из австрийских политиков Александер Шалленберг заявил о наличии рычагов давления на Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла речь бывшего министра иностранных дел Австрии. По ее словам, у Вены нет никаких рычагов давления на Москву.