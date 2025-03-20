В Австрии сообщили о готовности стать площадкой для переговоров Москвы и Киева

При этом один из австрийских политиков Александер Шалленберг заявил о наличии рычагов давления на Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла речь бывшего министра иностранных дел Австрии. По ее словам, у Вены нет никаких рычагов давления на Москву.