В Австрии сообщили о готовности стать площадкой для переговоров Москвы и Киева

Австрия выступает в качестве государства с относительно нейтральной позицией по украинскому конфликту. В связи с этим Вена может стать площадкой для проведения переговорного процесса. Об этом сообщила новый министр по европейским делам Австрии Беате Майнль-Райзингер.
Она отметила готовность Вены к принятию членов делегаций из России и Украины. Москва и Киев могут побеседовать на территории Австрии. Государство всегда было готово предоставить площадку. Страна выступает за урегулирование конфликта на Украине.
При этом один из австрийских политиков Александер Шалленберг заявил о наличии рычагов давления на Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла речь бывшего министра иностранных дел Австрии. По ее словам, у Вены нет никаких рычагов давления на Москву.