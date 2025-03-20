«Значительное усиление»: Инвестор оценил курс рубля к доллару и дал прогноз

Напомним, ранее внебиржевой курс доллара впервые с июня 2024 года опустился ниже 81 рубля. Финансовые эксперты связывают это с тем, что международные инвесторы начинают приобретать российские ценные бумаги. Они считают, что облигации РФ защищены от санкций и надеются, что хорошие отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом приведёт к увеличению капитальных вложений в российскую экономику.