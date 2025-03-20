Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Значительное усиление»: Инвестор оценил курс рубля к доллару и дал прогноз

Курс в 75−77 рублей за доллар может стать уровнем поддержки для российской валюты. Такое мнение высказал частный инвестор Фёдор Сидоров. Он отметил, что укрепление рубля ниже отметки 81 за доллар говорит о его существенном усилении по отношению к мировым валютам.
Источник: Life.ru

«Я считаю, что 75−77 рублей за доллар может выступать в качестве уровня поддержки для рубля. Однако стоит учитывать, что валютные рынки подвержены влиянию множества факторов, включая цены на нефть, геополитическую обстановку и внутреннюю экономическую политику», — пояснил Сидоров в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, предсказать точные уровни поддержки и сопротивления сложно, однако позитивные геополитические факторы должны повлиять на укрепление рубля.

Напомним, ранее внебиржевой курс доллара впервые с июня 2024 года опустился ниже 81 рубля. Финансовые эксперты связывают это с тем, что международные инвесторы начинают приобретать российские ценные бумаги. Они считают, что облигации РФ защищены от санкций и надеются, что хорошие отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом приведёт к увеличению капитальных вложений в российскую экономику.