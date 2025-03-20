Левитт уличила администрацию Байдена в убийстве восьми миллионов куриц

Администрация бывшего американского лидера Джо Байдена убила почти восемь миллионов кур, заявила пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Каролин Левитт.
Она отметила, что домашние птицы были убиты по всей стране. Данные действия администрации Байдена привели к перебоям с поставками яиц и росту цен.
«Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти восемь миллионов куриц перед инаугурацией президента Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен», — написала Каролин Левитт в соцсети X*.
По её словам, происходящий в Соединённых Штатах «яичный кризис» является «кризисом Байдена».
Левитт подчеркнула, что в настоящее время Трамп вместе с министром сельского хозяйства страны Брук Роллинз работает над решением данной проблемы.
Ранее Трамп в ходе выступления перед Конгрессом заявил, что Байден позволил ценам на яйца выйти из-под контроля. Он отметил, что его администрация прилагает все усилия, чтобы снизить цены.
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