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Левитт уличила администрацию Байдена в убийстве восьми миллионов куриц

Происходящий в Соединённых Штатах «яичный кризис» является «кризисом Байдена».

Источник: Аргументы и факты

Администрация бывшего американского лидера Джо Байдена убила почти восемь миллионов кур, заявила пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Каролин Левитт.

Она отметила, что домашние птицы были убиты по всей стране. Данные действия администрации Байдена привели к перебоям с поставками яиц и росту цен.

«Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти восемь миллионов куриц перед инаугурацией президента Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен», — написала Каролин Левитт в соцсети X*.

По её словам, происходящий в Соединённых Штатах «яичный кризис» является «кризисом Байдена».

Левитт подчеркнула, что в настоящее время Трамп вместе с министром сельского хозяйства страны Брук Роллинз работает над решением данной проблемы.

Ранее Трамп в ходе выступления перед Конгрессом заявил, что Байден позволил ценам на яйца выйти из-под контроля. Он отметил, что его администрация прилагает все усилия, чтобы снизить цены.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.