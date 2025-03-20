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Бастрыкин наградил Бабкину медалью «За высокую гражданственность»

Надежда Бабкина удостоена медали «За высокую гражданственность».
Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин представил к награде народную артистку РФ Надежду Бабкину. Он вручил ей медаль «За высокую гражданственность» и поздравил эстрадную певицу с 75-летием. Его слова передал руководитель управления общественно-политической работы СК РФ Сергей Петров во время торжества в Московском государственном академическом театре «Русская песня». Соответствующую информацию передает корреспондент ТАСС.

«Председателем Следственного комитета Российской Федерации Бабкина Надежда Георгиевна награждена медалью Следственного комитета “За высокую гражданственность”», — зачитывал Петров.

Уточняется, что в своем поздравлении Бастрыкин подчеркнул важный вклад исполнительницы в развитие российской культуры и искусства.

Накануне Надежда Бабкина с размахом отметила юбилей. Мероприятие прошло в театре «Русская песня», на празднество были приглашены близкие и друзья народной артистки.