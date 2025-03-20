Бастрыкин наградил Бабкину медалью «За высокую гражданственность»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин представил к награде народную артистку РФ Надежду Бабкину. Он вручил ей медаль «За высокую гражданственность» и поздравил эстрадную певицу с 75-летием. Его слова передал руководитель управления общественно-политической работы СК РФ Сергей Петров во время торжества в Московском государственном академическом театре «Русская песня». Соответствующую информацию передает корреспондент ТАСС.