Бастрыкин наградил Бабкину медалью «За высокую гражданственность»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин представил к награде народную артистку РФ Надежду Бабкину. Он вручил ей медаль «За высокую гражданственность» и поздравил эстрадную певицу с 75-летием. Его слова передал руководитель управления общественно-политической работы СК РФ Сергей Петров во время торжества в Московском государственном академическом театре «Русская песня». Соответствующую информацию передает корреспондент ТАСС.
«Председателем Следственного комитета Российской Федерации Бабкина Надежда Георгиевна награждена медалью Следственного комитета “За высокую гражданственность”», — зачитывал Петров.
Уточняется, что в своем поздравлении Бастрыкин подчеркнул важный вклад исполнительницы в развитие российской культуры и искусства.
Накануне Надежда Бабкина с размахом отметила юбилей. Мероприятие прошло в театре «Русская песня», на празднество были приглашены близкие и друзья народной артистки.