Администрация американского лидера Дональда Трампа выступила с обвинениями в адрес бывшего президента США Джо Байдена и его компаньонов. Белый дом считает, что они ответственны за рост цен в Америке. Такое утверждение сделала в соцсетях пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Она обвинила администрацию Джо Байдена в убийстве почти восьми миллионов куриц. Это повлияло на поставки яиц. Теперь они не постоянные, как было ранее, а перебойные. Пресс-секретарь также назвала «яичную проблему» «кризисом Байдена».
«Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти 8 миллионов куриц перед инаугурацией президента Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен», — сообщила Кэролайн Ливитт.
Американцы обратились с проблемой недостатка яиц к Финляндии. Однако страна отказала Соединенным Штатам в помощи. Проблема якобы в отсутствии разрешения на экспорт яиц в Вашингтон.