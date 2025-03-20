«Посмотрите на это!»: новая американская администрация обвинила Байдена в убийстве куриц и росте цен

Она обвинила администрацию Джо Байдена в убийстве почти восьми миллионов куриц. Это повлияло на поставки яиц. Теперь они не постоянные, как было ранее, а перебойные. Пресс-секретарь также назвала «яичную проблему» «кризисом Байдена».