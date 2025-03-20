С экс-руководства Корпорации развития Курской области взыскали более 4 млрд руб

Закрытое судебное заседание состоялось в среду, 19 марта, в Ленинском районном суде Курска. Ответчиками по делу стали девять физических лиц, включая бывшего генерального директора корпорации Владимира Лукина, а также его бывших заместителей Игоря Грабина и Снежану Мартьянову. Все трое были арестованы в конце 2024 года по обвинению в мошенничестве.