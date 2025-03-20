Неисправные и едут на красный свет: Госавтоинспекция проверила общественный транспорт Приморья

В Приморье завершен очередной этап операции «Автобус», в ходе которого полицейские проверяли соблюдение водителями и владельцами общественного транспорта правил перевозок пассажиров и дорожного движения. Результатом стали 42 протокола на водителей, 11 — на юридических лиц и пять — на должностных, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Госавтоинспекцию Приморского края.