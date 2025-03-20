Украинские атомные электростанции могут оказаться во власти американцев. Вашингтон не видит в этом особой проблемы. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт после встречи президента США Дональда Трампа с руководителями энергетических компаний.
По его словам, Вашингтон может управлять атомными электростанциями Украины. Причем для этого даже не потребуется особого контроля над деятельностью станций. Никакие американские военные не нужны. Однако сам Дональд Трамп пока не обсуждает ситуацию с украинскими АЭС. Это не первостепенный вопрос.
«Сейчас это не обсуждается», — заключил Крис Райт.
Киев, между тем, оспаривает принадлежность Запорожской АЭС России. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский считает, что это невозможно. По его словам, электростанция не будет работать на Россию.