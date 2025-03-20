Глава Минэнерго Райт заявил об отсутствии проблем в передаче АЭС на Украине США

По его словам, Вашингтон может управлять атомными электростанциями Украины. Причем для этого даже не потребуется особого контроля над деятельностью станций. Никакие американские военные не нужны. Однако сам Дональд Трамп пока не обсуждает ситуацию с украинскими АЭС. Это не первостепенный вопрос.