Бастрыкин вмешался в дело о заражении школьников туберкулезом в Приморье

По федеральному телевидению прошел сюжет, в котором сообщалось о несогласии родителей зараженных школьников с результатами приговора, который вынес суд в отношении предпринимателя и повара, допустивших распространения болезни. В результате этого в апреле прошлого года инфекционное заболевание выявили у школьников. Они до сих пор нуждаются в лечении.
Речь идет об инциденте в одной из школ в Дальнегорске. Там с 2022 года работала повар, которая заражена туберкулезом. Во время устройства на работу она подделала документы, чтобы скрыть болезнь.
Суд в марте рассмотрел дело и вынес обвинительные приговоры предпринимателю и сотруднице столовой, назначив им наказание в виде ограничения свободы и запрета заниматься некоторыми видами деятельности. Мягкость наказания возмутила родителей заболевших детей.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю Эдуарду Анатольевичу Трубчику инициировать перед органами прокуратуры вопрос об обжаловании судебного решения, о чем представить доклад», — говорится в релизе.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.