Бастрыкин вмешался в дело о заражении школьников туберкулезом в Приморье

По федеральному телевидению прошел сюжет, в котором сообщалось о несогласии родителей зараженных школьников с результатами приговора, который вынес суд в отношении предпринимателя и повара, допустивших распространения болезни. В результате этого в апреле прошлого года инфекционное заболевание выявили у школьников. Они до сих пор нуждаются в лечении.